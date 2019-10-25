國民黨上午舉行「中央助講團誓師大會」。（趙婉淳攝）

國民黨今天上午舉行「2020中央助選團誓師大會」，由黨主席吳敦義率領中央助選團迎戰明年大選，當介紹到吳敦義時，吳喊出「立委要過半」，他致詞時則再三懇託總統、立委、政黨票都要票投國民黨。助選團成員囊括軍系、青年、學者、黨務系統等65人，前立法院長王金平則不再名單內。

中央助選團團長由黨主席吳敦義擔任，歷任黨主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱擔當榮譽團長，國政顧問團總召張善政與前行政院長陳沖為名譽副團長，歷任副主席胡志強、林政則、陳鎮湘、現任副主席曾永權、郝龍斌，以及韓國瑜競總副總幹事周錫瑋則為副團長。

團員包含軍系代表、現任立委與議員、青年代表、前政務官、學者、名嘴、黨務主管等總共有65人。引人注目的是，前立法院長王金平並未列入團員名單中。

吳敦義致詞時表示，為確保中華民國能夠再興旺起來，對於明年1月11日總統大選與立委全面改選，抱有極大信心與奮鬥決心，因為去年九合一選舉，在艱苦環境獲得不錯成績。

吳敦義再次懇託，讓國民黨唯一提名候選人韓國瑜順利當選總統，其次立委過半，再者是政黨票投國民黨，使得國民黨在立院能達到60席目標，這是成立中央助選團最重要標的。

吳敦義說，讓國民黨重返執政，結束蔡政府三年多來，經濟較弱、治安不良好、兩岸對峙窘境，讓國民黨搞好經濟、社會安全與和諧，包括長照、全民健保都要好好辦理，財稅也要乾淨俐落符合社會需求，在一中各表的九二共識基礎上，維持兩岸和平穩定發展是最重要目標。

接著，輪到吳伯雄致詞時附和吳敦義這番話是大家的目標，他強調，現在最需要年輕一代站起來，他也不能推拖，因此他代表「老一代對國民黨50、60年的感情」，也就是對中華民國始終如一的那一代。他會盡老一代棉薄之力，爭取明年重要選戰，希望下一代活得更安全、幸福、富足。

(中時 )