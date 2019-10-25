主動申請退出國民黨的宜蘭縣議員黃定和，25日舉行記者會，正式宣佈以無黨籍身份投入明年立委選戰，也如同宣告藍營分裂定局，黃定和喊出「不分藍綠、拚出效率」的競選口號，同時提出拚出「交通建設、社會正義、經濟民生、福利醫療、永續發展」等五大政見，爭取選民支持。

黃定和表示，他先後擔任2屆市民代表、2屆宜蘭市長以及2屆縣議員，另外也擔任過前國民黨籍立委廖風德4年的秘書，長期都在關心宜蘭的建設發展、為宜蘭用心打拚，問政經驗豐富且專業。

黃定和表示，庶民百姓要的並不多，只需要一位肯做事、能為宜蘭發展、爭取到建設經費的立委，民意代表不是政黨的橡皮圖章，也不是政黨的傳聲筒，大家已厭倦藍綠惡鬥，宜蘭要進步，就必須摒除過去只問顏色、不問是非的狀況。

雖然國民黨尚未處理黨籍問題，但黃定和再次強調，他是以無黨籍身份參選，也不會加入台灣民眾黨，希望宜蘭縣民給他一個機會，到中央為宜蘭發聲，繁榮宜蘭、共創宜蘭好生活。

(中時 )