國民黨總統候選人韓國瑜近期爭議言論不斷，讓團隊回應疲於奔命，名主持人謝震武更忍不住在其主持的節目上怒飆韓國瑜，盼韓要記住一句古語，「一言興邦，一言喪國」。韓辦今對此回應表示，非常感謝謝律師的建議指教，相信謝律師，也願意花時間深入了解韓市長的詳細政策內容。

謝震武昨(24日)在政論節目《新聞面對面》上怒飆，要韓記住一句古語，「一言興邦，一言喪國」。韓國瑜現在是總統候選人，所有話語都應該嚴肅以待吧！

會有此一說，是因為韓國瑜曾稱故宮展品應該要一次展出，照現行展出方式一批接一批展，看一次要幾十年，韓認為應要讓故宮一次轟動全世界。

謝震武對此火力全開，直言故宮老早就在數位化了，而且已經做了80%！那故宮已經數位化，請問人有因此而變多？謝痛批張善政搬出數位故宮根本就是在幫韓國瑜圓謊！幫韓圓，張善政還稱批評韓國瑜的沒有數位頭腦，所以張根本是在罵韓國瑜沒有頭腦？謝更反問張善政，當韓國瑜說出這些話時，國政顧問團要不要負責？謝更提醒韓，政治人物說話不是說給自己聽的，是說給老百姓聽的。

據TVBS報導，韓辦今天就此事回應，「非常感謝謝律師的建議指教」，「謝律師長期主持政論節目，對政治有深入觀察，相信謝律師也願意花時間深入了解韓市長的詳細政策內容」。

但是對於謝震武提出的「一言興邦，一言喪國」這句話，韓辦稱，這話想送給現任的國家元首蔡英文，狠酸「在陳同佳案髮夾彎、邦交國連斷7國的情況下，也希望蔡總統也要將這句話時刻放在心中」。

(中時電子報)