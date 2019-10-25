國民黨總統參選人韓國瑜，提出要將故宮國寶一次展出、在3000公尺以上高山設升旗台，各界譁然，反對者痛批韓根本「草包」，其支持者也都是低學歷者。台灣師範大學國文系教授林保淳出面打臉，認為許多攻擊都在於偏見與自我設限，更引用戰國時期莊子名言為韓解套。

林保淳在臉書發表《點子與創意》一文，寫道：「韓國瑜一番『高山建旗台』、『故宮全展出』的言論一出，毫無懸念的，又招引一群嗜血貪羶者的猛烈抨擊，有意無意間意欲『坐實』他『草包』的『本性』。姑不論這些隨機而來的靈感，是在回答群眾提問、建議時萌生而出的，未免失之即興，且看似有點荒誕，事實上，在我看來，卻是頗具『創意』的一個『構想」，具體的實施方式，或許仍須集思廣議，但也未必如批評者所訕笑的完全不可能。』

林保淳指出：「不可否認的，韓國瑜的思維方式是有些跳躍的，而即問即答的方式，也容易讓他在未經縝密思量下就脫口而出，在這方面，韓國瑜的確需要在沉潛、深思上多下點工夫；但是，這卻是他一貫的直率、坦蕩性情的表現，以及他機靈通變的『點子王』的創意本事。」林認為，古今中外無數新穎發明，皆源自於令人驚豔的「構想」；多少曾經被人視為「荒誕」者，如今卻被習以為常？

不僅如此，林保淳更引用莊子名言「以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也」，為韓國瑜解套：「『觭』者，一偏一隅的成見也，唯有破除成見，人的思維才能更廣闊、更逍遙。我如此以論韓國瑜，也如此以論一些批評者。」

(中時電子報)