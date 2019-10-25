三山國王客家文化節將於10月26、27日在溪湖鎮巫厝肇霖宮盛大舉辦，客家文化節已經邁入第18年，今年特別結合彰化縣內38座宮廟、114尊三山國王接受朝聖。（吳敏菁攝）

三山國王客家文化節將於10月26、27日在溪湖鎮巫厝肇霖宮盛大舉辦，客家文化節已經邁入第18年，今年特別結合彰化縣內38座宮廟、114尊三山國王接受朝聖。融合客家文化特色，靜態展出200多件文物；還有客家擂茶、花布拼貼、舞蹈美食、獅陣表演等，還安排了「收冬戲」，演出「怕妻皇帝」。

彰化縣長王惠美表示，福佬客約有23萬人，大約占全縣人口18％，三山國王是指廣東潮州的三座名山─巾山、明山和獨山，這次活甕神氣滿滿，融合了充滿客家風情的活動，可以順道去附近石鵝湖欣賞，到溪湖糖廠吃冰，或者是品嚐著名的溪湖羊肉爐、巫厝捏麵等，感受溪湖多采風情。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，這次活動相當豐富，客家美食及客家花布拼貼DIY體驗，還有結合「收冬戲」，這也是以前沒有的，收冬戲是客庄農民祈求諸神能有豐沛的雨量及好的收成，並在秋收後，為了感謝五穀豐收，安排戲曲酬神，是客家人重要傳統文化。

彰化縣三山國王客家文化協會理事長胡祥畯表示，活動將客家文化用動態與靜態方式展現與傳承，包括客家人食衣住行等日常生活態樣，還有舞蹈及舞台戲表演等，一起來感受客家人的熱情。

這次活動主題是「濃情客庄話石鵝」，肇霖宮主委陳木仕介紹典故，肇霖宮歷經3次遷建到現在福德寺廟址，廟前有對公母石鵝鎮守，是福德正神左右護法，供奉的木牌有400年歷史，保留了許多古文物和習俗。

(中時 )