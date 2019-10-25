綠營新母雞林飛帆（右二）扛起輔選重任，拜票行程滿檔。

台北市第8選區（文山、南中正）民進黨立委參選人阮昭雄今上午到景美市場拜票，由民進黨副秘書長林飛帆領軍，並率領議員王閔生一同助陣，這也是林飛帆和阮昭雄首次合體前進市場拜票，林飛帆也承認，「最近的行程真的很滿，每天都忙著掃街拜票」。

立委選舉倒數77天，綠營新母雞林飛帆扛起輔選重任，只要是助選行程都可以見到他的身影，不少綠營候選人舉辦活動或演講，都指名要找他盼能獲得更多選票。

阮昭雄參選北市第8選區以來，拜票行程馬不停蹄，雖然已有議員選戰豐富經驗，但仍全力爭取每張選票。阮昭雄是民進黨一路栽培的政治強棒，在文山區有多年服務經驗，這次來到藍營鐵倉第一線完全不敢大意，全力進行拜票。

市場的攤販和民眾都相當熱情，因阮昭雄有多年的議員經驗，當地人對他都不陌生，加上林飛帆的助陣，現場的民眾紛紛搶著合照，賣菜的陳姓攤販說，「他連任很多屆議員，這次要參選立委對他很有信心。」

選舉文宣品百百款，阮昭雄拜票的同時發放實用的文宣品，超大包的衛生紙受到民眾的喜愛，許多攤販和民眾都搶著要上好幾包，馬上一掃而空。

阮昭雄說，這次選戰相當激烈，會全力以赴改變文山、中正區，自己也從小就在這裡長大，對地方需求相當了解，希望民眾給他一次機會，讓他前進國會，立委是該換人做的時候了。

(中時 )