前副總統呂秀蓮今天出席「修憲論壇」致詞時提到，「有院長不想接副總統，因為覺得副總統的位子是茵茵美代子」；她會後受訪表示，各黨都有這現象。「可是我覺得那是酸葡萄，公開說那沒有什麼好搶，背後搶得要命」。

此外，高雄市長韓國瑜日前受訪表示，副總統跟行政院長都很重要，他會在適當時機一起公布。呂秀蓮今表示，正副總統候選人應該再搭配行政院院長。

呂秀蓮指出，這是她自己的親身經驗有感，因為在選舉的時候，總統、副總統是經過民意檢驗的當時，都不知道誰要當行政院長，選上以後，也不知道透過什麼，突然冒出一個行政院長來，且也不管這個人有沒有做當行政院長的準備；且，有的後面還有可能兩個政黨在牽制，前行政院長唐飛的例子就是，聽命兩個政黨，結果損失是全民。

她也說，行政院長任期不保也不好，如果行政院的權力放大，不給副總統做事，「我覺得就可以不要副總統」，「如果是還要維持總統、副總統制度。我覺得我們憲法明定給副總統權限」。

(中時 )