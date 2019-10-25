《自殺防治法》今年6月上路，專家認為該法僅關注於自殺行為人和親友，缺乏預防自殺的「心理健康促進」。為此，中華心理衛生協會於「公共政策網路參與平台」展開連署，呼籲訂定《心理健康促進法》，並將心口司正名為心理健康司。因附議人數達標，心口司須在12月21日前給予具體回應。

全球每年約有80萬人以自殺終結生命，等同每30分鐘，有46人自我了斷。我國雖有《自殺防治法》，但規範的防治對象僅限於自殺行為人及其親友、缺少心理社會取向系統的服務，且對預防自殺的「心理健康促進」缺乏關注。

中華心理衛生協會、心理健康行動聯盟8月底開始，於「公共政策網路參與平台」展開連署，呼籲心口司訂出涵蓋全民的基本法《心理健康促進法》，將心理健康觀念擴及所有民眾。

中華心理衛生協會常務監事、世界心理衛生聯盟歷史張玨表示，《心理健康促進法》應是涵蓋所有人的母法，內容包括小學一年級至六年級的心理教育，如自我認識、社會情緒學習等，以及針對職場工作者、原住民、婦女等不同場域的健康促進，讓民眾了解心理健康不是只能透過治療解決，自己也能為自己做一些事。

另一方面，中華心理衛生協會亦表示，2013年衛生福利部組織再造後，負責統籌全國心理健康政策與業務的心理健康中央最高主管機關「心理健康司」，遭政治運作成「心理及口腔健康司」，成為全球僅有的畸例，呼籲政府將心口司正名，或另設為獨立單位。

《心理健康促進法》、心口司正名的連署目前已突破5000人，衛福部日前於網路平台回應表示，將與提案人確認提案內容、盤點資料、評估可行性，並在2個月內（12月21日前）給予具體回應。

(中時 )