英國艾塞克斯郡(Essex)23日驚傳，在一輛貨櫃車上發現39具屍體，死者包括38名成年人以及一名青少年，最新消息指出死者皆為大陸公民，震驚英國。日前警方已逮捕25歲的北愛爾蘭駕駛羅賓遜，他無辜表示打開貨櫃要拿文件時才發現裡頭有屍體，他平常載的貨櫃裝的都是餅乾和蘑菇。

據了解當時羅賓遜從愛爾蘭都柏林出發，22日由威爾斯的霍利希德入境英國，23日凌晨拉了貨櫃離開港口，到達工業區後下車打開貨櫃要拿文件時，才發現裡面有一堆屍體，立刻報警。該貨櫃車的冷凍功能在事發當下疑似為開啟狀態，因此這39名大陸偷渡客就這樣在零下25度的密閉貨櫃中待了15個小時，因而活活凍死。

目前已確認當時駕駛貨車的司機為羅賓遜，他來自北愛爾蘭南部阿馬郡（County Armagh），正受到警方訊問，羅賓遜表示，當下發現屍體時冷凍功能是開著的。他的友人堅稱他是個好人，與此案無關。英國首相強生（Boris Johnson）則呼籲，將肇事者以及所有相關人口販運的一方逮捕，實踐正義。

(中時電子報)