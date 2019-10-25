前總統陳水扁今在「新勇哥物語」《阿扁踹共》表示，港人陳同佳在台犯下殺人棄屍案，不管用什麼片面名義來台，先抓起來繩之以法就是，還要那麼多政治考量的理由幹嘛？

他說，這樣一樁駭人聽聞的兇殺案，台灣政府有百分之百的司法管轄權，如何抓來台灣接受國法制裁，才是當務之急。

陳水扁表示，台灣政府還要堅持在「司法互助」下才能捉拿偵辦通緝犯陳同佳嗎？抓到陳同佳開始行使代表台灣國家主權的司法管轄權就對了！

(中時 )