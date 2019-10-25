陳同佳案 陳水扁：先抓起來 12:222019/10/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳同佳案 陳水扁：先抓起來繩之以法。摘自陳水扁新勇哥物語臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁今在「新勇哥物語」《阿扁踹共》表示，港人陳同佳在台犯下殺人棄屍案，不管用什麼片面名義來台，先抓起來繩之以法就是，還要那麼多政治考量的理由幹嘛？ 他說，這樣一樁駭人聽聞的兇殺案，台灣政府有百分之百的司法管轄權，如何抓來台灣接受國法制裁，才是當務之急。 陳水扁表示，台灣政府還要堅持在「司法互助」下才能捉拿偵辦通緝犯陳同佳嗎？抓到陳同佳開始行使代表台灣國家主權的司法管轄權就對了！ (中時 ) #陳水扁 #陳同佳案 #司法互助 也許您會感興趣 推薦閱讀 港人陳同佳來台 綠：國民黨唱和港府與北京 20:442019/10/21 政治 陳同佳案 政院：準用「國際刑事司法互助法」 21:302019/10/21 政治 香港保安局：陳同佳案可獨立處理 21:162019/10/21 政治 我籲司法互助 港促盡快接收 04:102019/10/22 話題觀察 新聞透視》司法正義不敵政治操作！為了選舉 司法管轄權都能拋棄 04:102019/10/22 政治要聞 蔡清祥提港人港審 沒有拒收問題 04:102019/10/22 政治要聞 前檢座斥為政治服務 太可笑 04:102019/10/22 社會新聞 《翻爆午間精選》吳敦義評陳同佳案 與黨不同調 12:132019/10/22 政治 陳同佳案蔡英文說話了：未放棄司法管轄權 13:402019/10/22 政治 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 13:412019/10/22 社會 政治熱門新聞 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 養老金挺韓遭霸凌 庶民王奶奶一番話讓韓黑全跪了 - 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ - 政治 他節目怒批韓國瑜 韓辦親自回應了！ - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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