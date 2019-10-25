青年作家、中央大學大二學生陳毅在校園舉辦座談會，與青年學子分享創作歷程。（陳毅提供／李侑珊傳真）

青年作家、中央大學大二學生陳毅在校園舉辦座談會，與青年學子分享創作歷程。（陳毅提供／李侑珊傳真）

青年作家、中央大學大二學生陳毅近日發表新書《18後，成為你想成為的大人》，著作由桃園市立圖書館補助、城邦布克文化出版，全書講述陳毅在18歲前後的夢想行動、創作故事，也談及親情、愛情等青年在意的議題，適合青少年學子閱讀，也適合大人們藉著這本書找回18歲的青春回憶、重新思考生命的追求。

陳毅表示，就讀南崁高中時，在校內成立台灣文學閱讀及創作社，擔任社長期間，舉辦多項文學活動，擔任獨立媒體「草根青年發聲網」總編輯，現從事紀錄片創作，發表多部紀錄片作品《山會帶恩轉屋》、《美鳳的日子》，獲得多項文學及影像獎項，副總統陳建仁亦曾親自接見。

陳毅的新書《18後，成為你想成為的大人》，包含桃園市長鄭文燦、金馬獎最佳紀錄片導演楊力州、作家小野、陳銘磻、宋怡慧、桃園青年聯盟理事長陳振華、金鐘獎得主盧以恩、中大中文系助理教授胡川安、聽障賽車手陳昆聯都掛名、撰文推薦，備受矚目。

桃園市長鄭文燦表示，學會與自己對話，勇於追求自己的夢想，陳毅透過文學創作、新詩寫作述說他的心境；藉由拍攝紀錄片，對身旁的人事物得到更深刻的認識。推薦大家透過此書，了解他接觸文學與影像的過程，一同欣賞他的創作之旅。

陳毅表示，18歲是每個人一生中重要的時刻，每個選擇都會影響我們的一生。這本書不書寫個人的風光，也沒有詞藻的推砌，真誠的書寫創作過程中、成長過程中自己的感想，可能有些憔悴、有些不堪，但這就是生命的真實模樣。

陳毅提到，這本書花了一陣子書寫，謝謝家人朋友一路上的陪伴，感謝各界推薦的名人跟朋友，也特別謝謝城邦布克文化出版社的辛苦，期待這本書能給更多年輕朋友溫暖的力量，未來他將持續地用創作去理解自己，使自己成為出色的大人。

(旺報 )