台南市政府警察局25日早上於新營體育館舉辦啟動快速打擊犯罪部隊演練。（劉秀芬攝）

台南市政府警察局25日早上舉辦啟動快速打擊犯罪部隊演練，動用140名警民力、40輛巡邏偵察車輛，集結於新營體育場壓制廟會陣頭紛爭，喧鬧叫囂鞭炮聲及警笛口哨聲引起晨運民眾圍觀。

「柔性執法的時代已經過去了」，一早出席觀摩的台南市長黃偉哲表示，過去有些人期待警察是人民保姆，但是警察應該不只是人民保姆，應該是人民的保護人，當民眾生命財產受到威脅的時候，要能快速抵達現場來壓制，對於好人，警察絕對是保姆，但對於一些違法犯紀的人，警察絕對是最大的打擊手。

黃偉哲說，藉由演練，可以讓員警了解，法律授權的幅度到哪裡，紅線在哪裡，應該可以做的範圍、動作是哪些，可以讓警察執法的時候沒有後顧之憂，也可以讓民眾感受到警察執法的決心，保障民眾生命財產的決心，也是演練最大的目的。

警察快打部隊壓制滋事陣頭，新營體育館晨運民眾圍觀。

台南市警察局表示，近期發生直播主利用網路媒體串連糾集街頭鬥毆事件，透過社群媒體不當渲染與傳播，導致社會大眾恐慌，影響社會安寧與秩序，因此特別舉辦此次演練，強化各警分局間區域聯防合作，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力。

25日的演練內容為不法分子利用網路串流糾集，談判鬥毆、破壞路邊車輛及施放信號彈，大批區域聯防警力赴現場支援，由新營分局分局長李名昌擔任指揮官，現場作警力部署及任務分工，將滋事雙方群眾隔開，並依法逮捕現行犯，全程歷時約30分鐘，過程逼真，現場民眾以為真的發生案件而駐足圍觀。

台南市警察局長局長周幼偉表示，此的演練能讓同仁熟稔「啟動快速打擊犯罪部隊」機制及作業流程，提升同仁處理突發性聚眾事件或暴力犯罪之應變處置能力，以優勢警力壓制犯罪，確保民眾生命、身體、財產安全。

(中時 )