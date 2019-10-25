英國驚傳39名屍體藏於貨櫃車內且據信全為陸公民，震驚全球。但關於死者身分，雖然陸駐英大使館表示尚未證實為陸籍公民，但陸官媒《環球時報》社評卻指出死者為陸籍，更點名要英國負責，出現了官方立場分歧的罕見現象。

《環球時報》25日發布〈39名中國人慘死，英國該負責任〉的社評中表示，此案是2000年英國多佛一輛貨車裡有58名大陸偷渡者被悶死之後，最為嚴重的陸人在英集體死亡事件。該文指出，大陸一些地方過去有過向歐洲的偷渡潮，但是近年來隨著大陸經濟發展，偷渡現象少多了，

該文強調，儘管這些大陸人進入英國的方式看來是不正當的，無法確定他們需對這起悲劇在多大程度上負責，但如此嚴重的人道主義災難發生在了英國及歐洲人的眼皮底下，「英國及相關歐洲國家顯然沒有盡到保護這些人不這樣死於非命的責任」。

該文並指責，若幾十名歐洲人以某種方式集體慘死，歐洲國家將會採取多麼徹底的補救措施，在多佛慘案發生之後，為何英國與歐洲未能避免類似悲劇重演？真做了所有該做的認真補救嗎？

不過對於死者據信皆為陸籍，大陸駐英大使劉曉明推特發布聲明：「駐英使館已派負責領事事務的公使銜參贊抵達艾塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是陸籍。」

(中時電子報)