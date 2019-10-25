仁德天皇22日正式登基，我駐日代表謝長廷也受邀出席觀禮，但當天及事後都未發布相關訊息，引來具外交背景的人士批評很窩囊。謝長廷今(25)日對此回嗆說，台日交流是以民間形式進行，日本政府不會直接發邀請函給代表處，他說，自己有參加是事實，這就是台日關係的微妙現狀。

謝長廷今在臉書上表示，有媒體的朋友抱怨：我們駐日代表參加天皇即位大典怎麼事先沒有發布新聞？事後也沒有照片？新聞組也不知道細節？這一點，的確對媒體很抱歉。

謝長廷解釋，日本和我們沒有正式國家外交關係，試想，他如事先高調說要出席，「中國必然又向日本政府抗議，中國媒體將質問跟福岡賀電同樣的問題」，而日本答案也一定是：「日本政府沒有發邀請函給台灣駐日代表。和台灣維持民間往來的立場沒變」，如此一來，國內又有人會嚷嚷鬧著「被日本打臉」、「參加是假的」「死要面子、丟臉」。

謝長廷指出，目前台日交流是以民間組織的形式進行，日本政府不會直接發邀請函給代表處是事實，但他有參加也是事實，這就是台日關係的微妙現狀。有人認為這麼低調很窩囊，甚至有人說如果兩岸統一台灣成為中國的一部分，就不必這樣委曲遮掩。這樣説好像也沒有錯，但這是台灣人民選擇的問題：人民可以選擇和中國統一，就有一百多個邦交國，成為大國國民，就不必這麼曲折低調。

謝長廷說，我們沒有名分相當吃虧，一切只能低調處理，有績效的好事都不能講，做不好馬上被擴大，這都是為了貫徹國人不接受統一的意志，必須付出的代價，外交人員也不應感到委屈。

謝長廷批評，少數國人酸言嘲諷，包括幾位自稱外交前輩指三道四的羞辱，他倒不知他們立場是什麼？他們在職的時候，沒有邦交國家可以正式行文或以政府代表進入其府廳嗎？日本的外交這麼難做，主要是1972年和日本斷交時，政府判斷錯誤，進退失據，造成大使館拱手交出，長崎僑校、孔廟、京都的學生寮都被佔據或搶走，而我們連台灣關係法之類的基本保障都沒有。

謝長廷認為，過去造下惡因的相關組織或個人，實在不必動輒酸言羞辱，看到台日關係有好的突破，就想抗議、唱衰或自虐，那跟中共有什麼兩樣？

(中時電子報)