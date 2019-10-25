「蛇姬」林采緹去年雙喜臨門，帶球跟「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，同年6月將臨盆之際，胡睿兒卻爆出夜店撿屍性醜聞，當時她不離不棄陪胡睿兒一起面對，但事後上節目坦言還沒原諒老公，夫妻關係降到冰點，甚至不諱言表示「會考慮離婚」，而今天(10/25)凌晨她突然透露剛搬完家，還引用歌詞「分手應該體面，誰都不要說抱歉」描述心情，而今早她也認了剛搬回娘家，目前跟胡睿兒分居中。

林采緹突貼搬家照，又貼歌詞抒發心情，似乎都跟婚姻狀態有關。(取材自林采緹IG)

林采緹今凌晨突然在IG限實動態po出搬家照，開心擁有一塊「自己的小天地」，又貼出歌詞，裡頭寫道「我愛你不後悔，也尊重故事結尾，分手應該體面，誰都不要說抱歉」，與同時，胡睿兒則在IG貼出自家天花板照，寫下：「時間過得好慢」，失眠到5點，而對照林采緹的住處照，兩個人明顯所處住宅不同，更添分居傳聞的真實性。

兒子不過1歲多，林采緹驚爆與胡睿兒分居，據《自由時報》報導，今天一早，林采緹透過經紀人認了確實夫妻倆已分居，昨天她已搬回娘家，目前雙方正嘗試互相不打擾對方的狀態下各自生活，小孩的部分則是輪流照顧，但強調無論做什麼決定，「一切以小孩為重」，經紀人同時強調，林采緹跟胡睿兒目前尚未離婚。

(中時電子報)