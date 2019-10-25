名主持人謝震武怒飆國民黨總統參選人韓國瑜的一席話，讓韓粉們非常憤怒，紛紛表示不能接受這樣抹黑的批評，紛紛要出征到謝震武的臉書，但是可能搞錯棚，竟把知名藝人謝祖武的臉書當成謝震武的臉書，留言抨擊。

但對此，資深媒體人謝寒冰今日特地開直波回應，表示這整起事件真的「很好笑」，因為真的去看過就知道，其實沒甚麼人去批評謝祖武，而且也沒甚麼人到謝震武的臉書「出征」，「這整個話題都是炒作出來的」！

謝寒冰表示，有很多人故意把韓國瑜粉絲團的東西拉到謝祖武的臉書上面，營造韓粉出征的畫面；而這完全就是表準的1450做法，超級明顯！而且「謝祖武、謝震武」的梗只有PTT網友的才知道，一般的韓粉不用說去炒作，連理解這個梗的人都不太多！1450們完全就是想做出韓粉都很不理性、韓粉出征、韓粉搞誰的錯覺。

最後，謝寒冰就昨日謝震武批評韓國瑜的內容作了評論，表示小武哥有部分的指教是正確的，但小武哥可能也受到現在檯面上大量的「綠媒」影響，部分議題可能在理解上有些出入。

(中時電子報)