台中大甲區74歲獨居陳姓婦人，日前半夜在敲門敲玻璃發生聲響，警察到場後發現婦人由2樓鐵窗往外爬，坐在烤漆浪板棚架上作勢往下跳，員警林宥辰就地拿鐵棍撐住棚架防墜落、警員王國宗放置保麗龍箱當緩衝，爭取等待救援時間，消防員到場後將她救下，結束一場驚魂記。
大甲警分局大甲派出所所長謝慶家、警員王國宗、林宥辰，日前深夜2時許執行巡邏勤務接獲110通報，稱中華街獨居老人在敲門敲玻璃，巡邏員警2分鐘內抵達後，發現陳姓婦人由二樓鐵窗往外爬，坐在2樓烤漆浪板棚架上作勢往下跳。
為防止婦人一躍而下受傷，機警員警就地取材，林宥辰拿鐵棍撐住棚架、戒護陳女防止墜落、警員王國宗在婦人前方路面放置塑膠籃及保麗龍箱當緩衝，爭取等待救援時間，待消防隊到場施設救護安全氣床後，救護人員利用鋁梯爬至2樓，將該婦人強行拉回屋內。
謝慶家表示，警察以保護人民與盡己所能，降低民眾受傷為職責，若只是一昧等待支援，在此千鈞一髮之際，如沒有積極救援作為，後結可能讓人後悔莫及。大甲分局指出，為民服務是身為人民保姆的職責，警察人員24小時都準備好為民眾服務，呼籲若民眾有緊急事故需要處置，都可以撥打110請求警方協助。
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