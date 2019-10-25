部分媒體宣稱國民黨總統參選人韓國瑜對於在高山設升旗台一事態度前後不一，對此新黨籍台北市議員侯漢廷在臉書發文，表示所謂「前後不一」、「改口」係屬不良媒體與臉書粉專的造謠，韓國瑜對此事的前後態度是一致的。

侯漢廷指出，23日韓國瑜說，「台灣三千公尺以上高山有好幾百座、我們盡量來做，不可能每一個山、兩三百座不容易，但是宣揚愛精神、宣揚愛國文化，我們一定要加強。」

24日韓國瑜再度回應，「但是當場我就跟他回答，台灣三千公尺以上高三有兩百多座，每一座高山都豎一座升旗台，那是不可能的。如果要每一個山都設升旗台，那必須要考量森林景觀、路線及水土保持，這個困難度太大了，我當場就講困難度很高。…其他我們一定要看狀況，不是想到哪就可以做到哪。」

侯漢廷質疑不良媒體甚至剪接韓國瑜23號「盡量來做」的話語，再接24日「那是不可能」的話語，移花接木、來抨擊韓國瑜前後不一，公然造謠抹黑，良心何在？

(中時 )