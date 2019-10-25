「豐原漆藝資材行」默默耕耘，希望將漆藝之美傳到台灣各地。 （豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原太平洋百貨舉辦「發現葫蘆墩隱藏冠軍！后豐社大與在地產業共創展」，包括「華剛茶葉」、「豐原漆藝資材行」等隱藏在葫蘆墩地區、大甲溪流域的冠軍產業及故事，歡迎民眾即日起到11月5日止到9樓參觀。

后豐社大校長羅隆錚表示，取名「隱藏冠軍」，乃因在台灣一片西進、南進聲中，葫蘆墩不少鄉親堅決根留台灣，努力創發的結果令人讚嘆不已，往往在世界上獨佔鰲頭；但許多故事在地人不一定知道，所以稱他們為隱藏冠軍，實乃豐原之光！

其中，「華剛茶葉」運用耳目一新方式，首創用高腳香檳杯喝烏龍茶，將茶葉文化成功輸出至國外；歷經百年、傳承五代，見證台灣茶香興衰，堅持製作100％ 台灣在地的人文好茶，完成茶葉產、製、銷垂直整合。

「豐原漆藝資材行」為了降低學員在材料上壓力，花了1年時間將材料、工具找齊，並製作成小包裝，讓學漆藝更容易；默默耕耘的在地產業，希望將漆藝之美傳到台灣各地。

本次展區分為5個展區，以在地特色作為連結，除假日安排定時志工導覽解說外，還有DIY教學體驗活動製作專屬共創回憶，現場也規畫共同展售區，可購買精美商品，歡迎來參觀葫蘆墩地區共同創造的美好故事，每日還有展覽FB粉絲專頁抽出限量小禮。

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