針對引爆香港「反送中」導火線的港人陳同佳涉嫌在台殺害女友案，傳出有藍營法界大老獻策讓他來台「被自首」一事，行政院長院長蘇貞昌今(25）日上午受訪時，暗指幕後獻策者是前總統馬英九的密友律師。赴金門紀念「古寧頭戰役70周年」的馬英九則重批他荒唐、亂找替罪羔羊，不適合擔任院長一職。

蘇貞昌上午前往立法院進行施政總質詢，接受媒體針對陳同佳案訪問時表示，現在看來政府步步為營是對的，原來早在幾個月前，馬英九的密友律師已經到香港為港府反送中解套、擘劃，他的律師替兇手辯護，馬英九再哽咽、扮演同情被害家屬，政協牧師居間跑腿「牽猴仔」（仲介），國民黨再來吆喝、唱和。「現在照妖鏡一照， 魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在為人家算錢呢，哼！」

人在金門的馬英九則十分錯愕的表示，「荒唐到讓我不知所措的地步，院長怎麼講這種話，民進黨最近犯了一連串的錯誤，從總統到部長到院長，都搞不清楚，香港對境外刑案，沒有司法管轄權，不是香港不要辦，是它不能辦，怎麼連這個都搞不清楚，他們不是都學法律的嗎？」、「還有人留學美國英國，連這個都搞不清楚，讓自己陷入困境，到處亂找替罪羔羊，講這些話的當院長不合適。」

(中時 )