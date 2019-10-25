「四季講堂」為科技部全球事務與科學發展中心(MOST Center for Global Affairs and Science Engagement)為了打造更多與全球專業人士交流的機會，增加國內學術界與產業界於科研領域上的國際視野，依春、夏、秋、冬，分別設定「生命科學」、「天文學」、「工程領域」以及「化學領域」等四個主題，講座除了邀請國際學術影響力獎項得主及國家院士級學者進行專題演講外，也邀集國內產學界中具影響力之專家進行座談會或案例分享，期望各界對相關領域有興趣的人士踴躍參與，與專家進行面對面的交流。

10月29日於國立成功大學舉行「四季講堂-秋季場」《下世代通訊》將邀請英國學者Dr. Erol Gelenbe及新加坡學者Dr. Tony Q.S. Quek為本次主題進行專題演講，席間，將邀請科技部全球事務與科學發展中心袁孝維主任、國立臺灣大學電資學院逢愛君副院長、國立成功大學吳誠文副校長、國立成功大學謝孫源研發長、國立成功大學電機系劉光浩教授親臨參與，並於專題演講後進行現場座談會時間，提供與講者交流互動的機會，共同探討下世代通訊的可能性與未來性，期待各界與關注此議題人士踴躍報名參加。

活動資訊：

10／29 「四季講堂-秋季場」《下世代通訊》

時間：2019／10／29(二) PM14：00-17：00

地點：國立成功大學格致堂

活動連絡人：本校研究發展處 高婉慈小姐 分機50922

備註：全程以英文進行，專題演講後將進行座談時間提供與講者交流機會

活動網址：成大全校活動資訊系統

(旺報 )