國民黨25日舉行「2020中央助講團誓師大會」，黨主席兼任團長的吳敦義（中）與榮譽團長吳伯雄（左二）、韓國瑜國政顧問團總召張善政（左一）、副主席兼秘書長曾永權（右二）、前副主席陳鎮湘（右一）等人齊唱《我現在要出征》。（張鎧乙攝）

為了替國民黨選情拉抬聲勢，國民黨中央舉辦「中央助講團誓師大會」，從藍營大老、幹部、青年軍、學者到名嘴，羅列65名助講員，以國民黨總統參選人韓國瑜親口唱的《我現在要出征》作為背景音樂，宣示國民黨勝選決心。

(中時 )