年僅15歲、高一學生黃子蘋是十三行博物館志工中最年輕的生力軍。（十三行博物館提供／戴上容新北傳真）

54歲張淑利7年前從高中教官職位退休，主動擔任十三行導覽志工，透過軍旅生涯中學習的國防知識，融入導覽的內中，不僅專業，還讓聽眾有耳目一新的感覺，清晰的解說獲得民眾好評，她始終認為，擔任導覽志工是一件快樂的事情。

張淑利熱愛大自然，從社區大學課程中，開啟對歷史人文的興趣，7年前退伍後，主動擔任十三行博物館的導覽志工，她表示，過去公開教授學生國防知識的經驗，導覽非常「得心應手」。她表示，志工豐富退休生活，培訓除獲得專業知能，與不同領域夥伴交流更是快樂。

另外，年僅15歲、高一學生黃子蘋是十三行博物館志工中最年輕的生力軍，面對群眾態度大方、毫不怯場。她表示，從國中期間參加「十三行文化導覽社」，啟發她對文物的濃厚興趣，「把專業知識傳遞給觀眾是一件很棒的事，很有成就感」。

十三行館長陳春蘭表示，志工們臥虎藏龍，館內志工安排培訓課程外，還享有參訪活動等福利，近年更加入許多年輕學子貢獻專業，讓志工服務的面向更加多元。十三行博物館即日起至11月3日止招募志工新成員，歡迎民眾加入博物館志工團隊。

(中時 )