開先例？ 吳敦義：優先考慮韓國瑜建議不分區名單 16:182019/10/25 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨25日舉行「2020中央助講團誓師大會」，黨主席兼任團長的吳敦義（中）與榮譽團長吳伯雄（左）、前台北縣長周錫瑋（右）等人出席。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義25日出席「2020中央助講團誓師大會」受訪，面對媒體詢問韓國瑜是否有參與不分區提名時表示，「對不起，從來沒這個例子」，但吳也爆料，韓有跟他提議，希望有哪位人選能夠優先考慮納入不分區立委，「我會做優先考慮」；強調這是韓當面跟他講的，外界也不必揣測。 (中時 ) #不分區 #吳敦義 #韓國瑜 #例子 #提議 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓寬恕擲蛋者 八成網友不認同 12:372019/10/21 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 08:192019/10/22 政治 選戰倒數 吳敦義：歡迎知識藍、經濟藍 12:272019/10/22 政治 化身打菜志工 韓國瑜到崩山社區與老人共餐 12:402019/10/22 政治 感動！鐵粉老翁皮夾被扒 也要挺韓到底 12:472019/10/22 政治 韓有望將嘉義綠地變藍天？八旬翁講出真實心聲... 15:532019/10/22 政治 吳敦義何苦害國、害黨、害己 04:102019/10/23 時論廣場 叫陣唐湘龍！黃光芹：韓國瑜回不去了 11:422019/10/23 政治 韓國瑜「五力」進攻！他預言：將支支射中蔡英文要害 08:092019/10/24 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ 08:592019/10/25 政治 政治熱門新聞 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 親藍民調出爐 韓支持度嚇死人！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 挺韓都低學歷？台師大文學教授說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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