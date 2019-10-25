國民黨主席吳敦義25日出席「2020中央助講團誓師大會」受訪，面對媒體詢問韓國瑜是否有參與不分區提名時表示，「對不起，從來沒這個例子」，但吳也爆料，韓有跟他提議，希望有哪位人選能夠優先考慮納入不分區立委，「我會做優先考慮」；強調這是韓當面跟他講的，外界也不必揣測。

(中時 )