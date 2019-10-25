淡水河畔人氣景點「禮拜堂」26日將展開點燈儀式，由中強光電文化藝術基金會邀請「2018台灣光環境獎」得獎設計師陳宇晃進行「點亮計畫」，以「從上帝而來的亮光」為發想，點亮人與環境的愛和關懷，營造禮拜堂教堂周圍明亮的友善環境。

淡水禮拜堂座落於新北市淡水區馬偕街上，除了是人氣百年景點，目前仍是淡水最大的台灣基督長老教會聚會所。

中強光電文化藝術基金會總監李依樺表示，馬偕博士的開墾，對淡水在宗教、醫療、教育、文化交流都亮起了光，也對北台灣的歷史文化帶來深遠的影響，因此基金會特邀「2018台灣光環境獎」得獎設計師陳宇晃於26日夕陽西下時刻，手持蠟燭，在燈海及音樂美聲的饗宴中點亮淡水禮拜堂。

陳宇晃表示，點燈以不影響百年教堂建物及考量教會的使用需求，主要以「投光」方式改善照明，強調燈光會很柔和比「月亮的光再暗一點」，特別設計像是「從上帝而來的亮光」點亮人與環境的愛和關懷。

李依樺補充，「有光的世界」藝術教育課程也深入至淡水校園，藝術家日前進入淡水鄧公國小，帶領同學製作針孔相機，了解光和成像原理，另也帶學生實地走訪拍攝淡水禮拜堂的光影之美，並以畫筆記錄光的色彩，學生作品將於26日下午點燈活動中展示。

(中時 )