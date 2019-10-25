國民黨台南立委參選人童小芸回應。（程炳璋攝）

國民黨台南立委第3選區參選人童小芸9月27日率團隊在安南區府安路4段拜票發傳單，疑因機車騎士閃躲助選員，遭後方蔡姓女駕駛的汽車撞上，蔡女除了私下要求童小芸團隊負擔賠償責任，24日透過社群網路發文，認為候選人造勢不顧交通安全。童小芸25日回應，若有肇責一定負責，否則不受威脅。

台灣總統、立委選舉逼近，常見選舉參選人團隊站路口造勢發傳單，台南市安南區發生一起車禍，蔡女駕駛汽車撞上前方機車，起因是童小芸助選員在路口發傳單，機車騎士閃躲助選員，卻遭後方蔡女汽車撞上波及池魚之殃。

需負擔賠償的蔡女不滿候選人在路口造勢，影響交通安全，私下將賠償單傳給童小芸服務處，協調服務處負擔賠償，童小芸競選團隊評估後並未拒絕，回應釐清肇事責任後，若有責任就負責。

不料蔡女24日突然在臉書《我住台南安南區》發文，附上撞車影片，並稱自己事隔多日仍見童小芸團隊還在路口發傳單，上前提醒注意交通安全，竟被要求到台南市議員謝龍介服務處談，她不懂童小芸的事情為什麼要去謝龍介服務處？內容令童小芸服務處感到錯愕。

童小芸25日回應，每位參選人選舉拜票在所難免，若影響交通請民眾多包涵，另外，因為謝龍介將服務處免費借給自己當競選總部使用，12月7日將正式成立，未來服務多在此為主，才會有幕僚這樣回覆蔡女。

童小芸表示，當天的車禍有報警，警方並未找自己團隊任何人去作筆錄，現階段並無肇責可言，未來若該負責任一定負責，否則不受威脅。

蔡女25日表示，發文只是強調選舉到了路口拜票多，要提醒市民提高警覺，民眾外出注意交通安全。

(中時 )