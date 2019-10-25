眼見勇士大幅落後，柯瑞也只能低頭露出無奈表情。(美聯社)

勇士王朝看起來真是結束了！新球季開幕戰來到全新主場大通中心進行的勇士，25日卻遭快艇修理，不僅一度落後到30分以上，內線問題更是曝露無遺，勇士終場122比141慘敗，也讓滿場舊金山球迷完全傻眼，快艇則取開季2連勝。

儘管是勇士新主場大通中心啟用後的首場正規賽，全場第1分仍被快艇中鋒祖巴茲拿下，更帶領快艇打出14比0誇張開局，幸好新加盟勇士的羅素隨即連取10分，重新點燃爆滿勇士球迷熱情，只是卓雷蒙格林也因右肘受傷退場休息。

所幸格林檢查過後，次節隨即回到場上，不過勇士內線頹勢仍很明顯，打完上半場，勇士54比65落後快艇，來到第3節，快艇接連投進3顆三分球，轉眼擴大領先到31分之多，也讓全場勇士球迷陷入空前沉默，畢竟勇士被打太慘了。

光在第3節，快艇就轟下誇張的46分，反觀勇士拿下33分，充分證明勇士的防守完全崩盤，也讓末節提前進入垃圾時間，勇士總教練科爾更在最後4分06秒出現離譜錯誤，竟然用光暫停之後再喊暫停，直接換來1次技術犯規收場。

上季年度第六人路威廉斯攻下快艇最高22分，里歐納德也拿21分，更傳生涯新高9助攻，派特森投進生涯新高6顆三分球，貢獻20分，哈瑞爾替補拿下18分、5籃板；勇士以柯瑞23分最高，卻發生8失誤，羅素也拿20分、8助攻。

(中時電子報)