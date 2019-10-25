荔枝椿象、疣胸琉璃蟻近來迅速暴增，民眾使用化學藥劑滅蟲，恐危害生態環境。環保署為鼓勵業界研發對環境較友善的環境用藥，今（25）日邀請衛生、農業政府代表及學者、業者互相交流分享經驗，讓各界先瞭解害蟲的特性，再針對特性設計除蟲技術。

毒物及化學物質局副局長陳淑玲表示，病媒防治有一套邏輯，得先瞭解害蟲的特性，再針對特性設計「綜合害蟲防治技術」，包括用化學或非化學藥物以及環境管理，輔導業界用「環境管理為主，用藥為輔」的概念落實病媒防治。

以荔枝椿象為例，常棲息在荔枝、台灣欒樹上，屬於林業、果樹類害蟲。陳淑玲，成蟲才有危害，故幼蟲時期是防治關鍵，農委會有套防治指引，分階段滅蟲，當荔枝椿象還是蟲卵時，鼓勵農民摘除、修剪樹枝，等孵化成幼蟲後才建議噴藥；另外，台灣欒樹正處於開花季，與荔枝、芒果開花期不同，所以防治重點時間也不一樣。

環保署表示，研討會有邀請澳洲專家及國內權威專家、學者，針對環境用藥及病媒防治等議題，交流分享實務經驗，期待將成果納入後續政策推動及產業發展。

(中時 )