上月29日米塔颱風襲台，一名林姓男子自覺有趣，將網友轉貼惡搞截圖「桃園市明天不下班不下課」貼於臉書社群「我是中壢人」，散布不實之停班停課訊息，造成民眾誤信。

桃園市刑警大隊科技犯罪偵查隊獲報，即通知涉嫌人到案並依法移請桃園地方檢察署偵辦，警方21日依違反災害防救法第41條散布不實之訊息、謠言或協助捏造、傳播不實之事函送法辦。

(中時 )