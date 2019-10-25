散布桃園不下班不下課 男子遭函送法辦 13:232019/10/25 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林姓男子將桃園不下班不下課的圖檔貼於臉書社群我是中壢人散布不實消息，遭警方函送。（桃園市警察局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上月29日米塔颱風襲台，一名林姓男子自覺有趣，將網友轉貼惡搞截圖「桃園市明天不下班不下課」貼於臉書社群「我是中壢人」，散布不實之停班停課訊息，造成民眾誤信。 桃園市刑警大隊科技犯罪偵查隊獲報，即通知涉嫌人到案並依法移請桃園地方檢察署偵辦，警方21日依違反災害防救法第41條散布不實之訊息、謠言或協助捏造、傳播不實之事函送法辦。 (中時 ) #桃園市 #函送法辦 #桃園 #男子 #涉嫌人 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀旅局反駁遊客少 新景點吸金 04:102019/10/22 地方新聞 邱奕勝將接國民黨桃園市黨部主委 全力輔選韓國瑜 14:162019/10/23 政治 外送員事故頻傳 桃勞動局呼籲可加入5工會增保障 18:292019/10/23 生活 全運會》為國手決選添信心 彭家楙3金入袋 12:112019/10/24 體育 多元頻道分組 桃園市3有線電視最快明年上路 16:152019/10/24 生活 桃園新大樓房價站上2字頭 創歷史新高 16:492019/10/24 財經 全運會》示範項目藤球 台北市「丟士」大戰奪金 19:072019/10/24 體育 全運會》8破全國紀錄 兩年後新北市接手 19:242019/10/24 體育 桃園新大樓房價二字頭 創新高 04:102019/10/25 產業．科技 保障權益 桃市府促外送員加入工會 04:102019/10/25 地方新聞 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 為陳同佳辯論是魔鬼律師 全聯會批言重 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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