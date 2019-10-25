雲林縣古坑綠色隧道生態池欄杆被古坑公所漆成藍色，不少網友認為破壞景觀。（許素惠攝）

雲林縣古坑綠色隧道生態池欄杆被古坑公所漆成藍色，連涼亭也是，顯得相當突兀。（許素惠攝）

雲林古坑鄉公所將綠色隊道生態池欄杆及一旁的涼亭漆成藍色，引起網友躂伐，前古坑鄉長林慧如也說「藍亂入」，漆壞了綠色隧道景觀，許多遊客覺得很突兀，應用大地色，但有人認為很顯目。鄉長沈勝騰強調，是為了美化，並讓生態池更鮮明，吸引遊客靠近。

古坑綠色隧道林木參天，綠草如茵，所有設施如涼亭都是以楬色等大地色低調呈現，俾和整體景觀融合，展現出自然和諧的美感。

不料，這幾天卻被遊客發現原本也是深楬色的生態池欄杆和電箱等都被漆成亮藍色，甚至連部分涼亭也被漆成藍色。

林慧如在臉書大嘆「天啊！綠色隧道，藍亂入」，直言漆壞了綠隧景觀。網友也紛紛留言表示無法認同，楊合在說，弄了個不協調的顏色，破壞了綠色隧道整個美好的環境，可悲啊！黃憲政表示，青草翠綠多美！一點藍毀掉了；有人說有夠醜。

有網友解釋，因為古坑現在藍色執政，所以要漆藍的。有人說欄杆是安全，無關政治，也有人問，不然要漆什麼色？網友回大自然色。網友陳良晏也說，還是自然色調合適一點，他好幾年前遇過一位國小老師在生態池觀查很久，和對方打招呼，對方很興奮的說生態池內有台灣蓬蓬草，也看到有水鳥，生態環境很好。來自高雄的遊客夫妻則覺得漆成藍色很突兀，應該漆大地色。

沈勝騰說明，生態池很髒，公所雇工清理，而水泥欄杆很粗糙，所以油漆漆一漆，表面較光滑，比較不會刮傷遊客，涼亭也損壞順便修，漆藍色純粹是醒目美化，希望吸引旋客走近。

(中時 )