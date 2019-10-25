侯怡君和柯叔元與童星拍全家福照。民視提供

柯叔元躲水缸的戲。民視提供

德馨落水戲。民視提供

主持人訪演員群。民視提供

劇中正宮侯怡君（左）及小三德馨。民視提供

演員分享拍戲花絮。民視提供

侯怡君拍水下戲。民視提供

民視網路娛樂節目《娛樂超skr》，主持人小路及阿甘突襲八點檔《多情城市》拍攝現場，兩人躡手躡腳的走進攝影棚，直接撞見劇中柯叔元跟德馨在約會，正宮侯怡君剛好出現的重頭戲，讓主持人在一旁冷汗直流，說這一次直擊剛好是最刺激緊張的片段。

主持人斗膽向演員們提出即興演出「多情城市番外篇」，柯叔元表示很開心透過娛樂節目讓大家放鬆，也可以看到私下搞笑的一面，侯怡君趁機自爆「因為大家私下感情真的不怎麼樣」，逗得現場哄堂大笑。

被問到近期印象最深刻的戲？德馨表示，劇中為了協助柯叔元躲過對手的追緝，讓他躲在大水缸中，結果趁柯叔元換氣的時候，再度將他的頭壓到水裡，讓德馨直說「好療癒」，沒想到可以用這樣的方式玩柯叔元的頭。

侯怡君也回想在第一集當水下替身、潛入近2層樓高的深度，當時整個耳朵壓力非常大，到現在還記憶猶新。德馨說，當天錄《娛樂超skr》時，以為自己不會像柯叔元及侯怡君要深入水裡，沒想到回家看劇本，剛好看到自己飾演的角色要跌進河裡的戲份，讓她直說「莫非定律」真的很可怕。

德馨表示，自己不擅長游泳，而且以倒栽蔥的方式跌入河裡，讓她多次嗆到無法呼吸，但深怕耽誤拍攝進度，馬上把身體的不適拋開，完成拍攝。德馨補充說，小三的悲歌接下來會面臨更艱澀的考驗，觀眾會看得很過癮。

24日晚《多情城市》播出侯怡君穿婚紗跟柯叔元及劇中4個小孩拍全家福，她表示，已經很習慣在劇中穿婚紗，這次看到劇組挑的幾套婚紗，她對自己身上這套情有獨鍾，造型師為了增添典雅感，還把頭紗加長，只是整個身體被厚重的婚紗綁住，一整天拍下來直呼「真的有累」。侯怡君敬佩劇中4位小演員，儘管拍戲長時間造成的疲勞感，但到了現場大家又提起精神，把最好的一面呈現出來。

(中時 )