35歲韓國女星河娜京（하나경）曾演出《新妓生傳》，但她最為人知的事件是2010年參加青龍映畫賞，當天她穿著一件上下齊開的性感深V禮服卻慘摔，雙峰呼之欲出險大走光。近日網上盛傳有女演員因家暴男友被判刑8個月、緩刑2年，河娜京本來不認是她，之後才在直播承認，還說跟男友是在牛郎店認識，自己砸錢養對方，委屈反被男方提告。
昨(24日)韓媒報導，一名女演員A女因涉嫌毆打、誹謗男友B男被首爾中央地方法院判刑緩刑2年，據知A女去年10月大吵後開車衝撞男方，又導致趴在車前蓋的B男摔落地面，A女還涉嫌毆打、勒頸等暴力手法，B男另結新歡後，A女又在聊天群組中誹謗B男，消息傳出後，不少網友都猜A女是河娜京，她起初否認，昨才在直播中吐實。
河娜京說和B男是前年7月在牛郎店認識，因自己太愛對方，兩人交往同居，房租都是河娜京在付，B男去年說想去大陸學語言，河娜京又資助了男友學費和生活費，前後花了約1億韓元（約260萬台幣），去年10月兩人在餐廳發生爭執後，B男就對河娜京不聞不理，她否認曾開車撞傷B男，並批評對方在警方面前演戲害自己被告，兩人已分手一年，河娜京說自己當時不計較身分地位跟B男交往，「現在看來他也不過就只是在牛郎店工作的人」。
(中時電子報)
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