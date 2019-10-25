樹林區公所日前舉辦「妝點樹林高鐵綠廊道」參與式預算說明會，透過專家的講解更民眾更了解內容。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

參與式預算總金額200萬元，選定俊英街到中正路口為示範區。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

這也是繼東昇里、三多地區後的第3場參與式預算。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

面積2.52公頃的樹林區高鐵橋下空間，今年5月經市府綠美化後，打造為兼具自行車道、人行步道的綠色廊道，全長1.4公里，不過地景單調沒特色，啟用後使用率低，更讓不少夜歸民眾直呼恐怖，樹林區公所推動參與式預算，總經費200萬，邀集民眾發想改善方案，打造更具亮點的樹林特色。

高鐵橋下綠廊自保安街2段一路延伸至俊英街56巷，原本是一塊由鐵絲網層層圍住的閒置荒地，經市府改造後，布設為兼具自行車、人行步道的休憩空間，雖腹地廣闊，沿線也設置景觀燈照明，但遙遙望去仍是一片草皮，不僅缺乏特色，乍看下顯得荒涼。

樹林區公所指出，為了提升空間效益，公所與市議員洪佳君、樹林社區大學共同推動參與式預算，總經費200萬元，初步選定俊英街到中正路口為示範區，邀請民眾一同發想適合的改善方案，經規畫評選出優勝方案予以執行，這也是樹林地區繼東昇里、三多地區後的第3場參與式預算。

樹林區公所指出，11月3日將舉辦首場提案說明會，邀集提案人分享提案內容和想法，各提案會在11月24日至11月30日在區公所及區公所網站展覽，12月1日至12月12日進行網路投票，年滿14歲皆可參加，歡迎民眾一同加入美化家園的行列。

(中時 )