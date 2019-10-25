(圖/陸軍特戰指揮部提供)

國軍愛民義舉再傳佳話！嘉義縣梅山鄉今日上午一名騎車婦人於內山公路段直行時，與右方右轉轎車擦撞，倒臥於靶場附近。陸軍特戰指揮部谷瑞恆上尉及林嘉峰上尉見狀後，立即通報戰情官及醫務隊派員協處，並留置車禍現場指揮及交通管制；經單位醫務士李宏宗下士趕抵，協助進行婦人傷情評估等救護工作，待救護車抵達，與隨車救護人員完成交接後，隨即將婦人送醫治療，展現國軍軍民一家、愛民助民的精神。

(圖/陸軍特戰指揮部提供)

(中時電子報)