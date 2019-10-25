特戰指揮部協處交通事故 展現國軍愛民精神 13:362019/10/25 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (圖/陸軍特戰指揮部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (圖/陸軍特戰指揮部提供) 國軍愛民義舉再傳佳話！嘉義縣梅山鄉今日上午一名騎車婦人於內山公路段直行時，與右方右轉轎車擦撞，倒臥於靶場附近。陸軍特戰指揮部谷瑞恆上尉及林嘉峰上尉見狀後，立即通報戰情官及醫務隊派員協處，並留置車禍現場指揮及交通管制；經單位醫務士李宏宗下士趕抵，協助進行婦人傷情評估等救護工作，待救護車抵達，與隨車救護人員完成交接後，隨即將婦人送醫治療，展現國軍軍民一家、愛民助民的精神。 (圖/陸軍特戰指揮部提供) (中時電子報) #婦人 #國軍 #上尉 #精神 #醫務 也許您會感興趣 推薦閱讀 婦訪友跌3米深大圳 見警嚎啕大哭 17:232019/10/22 社會 紀念古寧頭 蔡英文：和平不是靠妥協退讓 09:322019/10/23 政治 韓國瑜嘉義中埔辦座談 昔日挺綠婦人淚喊保重身體 11:202019/10/23 政治 古寧頭大捷70周年 蔡英文：國土主權、寸土不讓 12:102019/10/23 政治 古寧頭戰地 兩岸英魂未安息 04:092019/10/24 焦點新聞 地方募款安奉 祈飄盪軍魂安息 04:102019/10/24 政治要聞 一把火延燒10棟透天厝 國軍協助清理家園 12:532019/10/24 社會 精準命中！海陸飛彈女神身分曝光 15:492019/10/24 日常 一把火燒10民宅 國軍助清家園 04:102019/10/25 地方新聞 古寧頭戰役70周年 馬英九向蔡英文喊話 12:362019/10/25 政治 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 為陳同佳辯論是魔鬼律師 全聯會批言重 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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