台北市捷運工程局、新北市捷運工程局今（25日）上午進行環狀線初勘，由工程人員帶領逾百名初勘成員及媒體，分為營運組、機電組及土建組等3組實際體驗乘客動線、車站規畫及車廂內設備，初勘結果將於下午7點許出爐。
環狀線路線橫跨新店、中和、板橋、新莊等4個行政區，環狀線已於8月27日通過系統穩定性測試，並以初勘前改善噪音為目標，將沿線約3148公尺隔音牆延伸，並且裝設鋼軌潤滑器。
新北市捷運工程局表示，以分組方式進行，包含資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬處置等項目檢查，將於討論會議結束後，今（25日）下午公布初勘結果。
環狀線行經板橋區縣民大道一帶，近年來常遭附近民眾抗議噪音問題，相關單位透過隔音牆等方式降低噪音。
記者今（25日）上午實際搭乘體驗從十四張站前往板橋站，車廂內設計多了置放行李的空間，座椅乘坐體驗與其餘路線捷運並無太大差異，但車廂內可明顯感受到列車行經軌道的聲響，確實比已通車的捷運路線來得大聲。
(中時 )
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