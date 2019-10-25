今天是「古寧頭戰役70週年」，前總統馬英九與多位當年的參戰英雄及後人重回金門戰地，紀念保臺第一戰，並在臉書發文，酸蔡英文總統3天前到古寧頭，「是她擔任三軍統帥3年半來的第一次」。馬也指出臺灣正面臨「經濟低迷」、「兩岸對峙」與「民主退步」三大危機，蔡總統卻無視民間疾苦，還說臺灣經濟是20年來最好，這是20年來自我感覺最好的總統。

馬英九在臉書發文說，今天是「古寧頭戰役70週年」，他與當年的參戰英雄熊震球、歐陽鈞、歐曉雲老先生，以及胡璉、羅錫疇、李良榮、劉鼎漢等英勇奮戰國軍將士的後人們，一起重回昔日戰地，紀念這場保衛臺灣的第一戰。

70年前的今天，9千多名共軍夜襲金門，國軍在李良榮、胡璉與高魁元等將軍的指揮下奮力反抗，激戰3天，最後共軍全軍覆沒，5千多人被俘，4千多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭，再也回不到親人的身邊。

古寧頭驚天一戰，是中華民國政府繼「光復臺灣」之後，成功「保衛臺灣」的第一戰，不但鼓舞了軍心士氣，也粉碎了共軍原先預備在拿下金門後繼續進犯澎湖與臺灣的計畫。國家整體情勢就此轉危為安，兩岸隔海分治七十年的歷史格局於此確立，政府乃得以致力於「建設臺灣」的工作。尤其是實施縣市長民選以促進臺灣民主化，同時推動土地改革，包括「三七五減租」、「公地放領」、與「耕者有其田」，有效提高農民收益，改善所得分配，促進農村繁榮，並引導地主投資輕工業，為臺灣快速發展經濟，奠定基礎。所以，古寧頭大捷的歷史意義，不只是救了金門，也救了臺灣，不只是軍事的勝利，也促成臺灣政治與經濟的改革。

70年來，臺灣社會從貧困落後，邁向經濟起飛，再走向教育普及與思想自由，最後達成社會多元與政治民主。中華民國在美國、日本與中國大陸三大經濟體競合中求發展。我擔任總統後，並在「九二共識、一中各表」的基礎上，開展兩岸和平發展新局。

70年後，古寧頭的戰火煙硝早已消逝，但當年保衛臺灣的國軍弟兄忠魂不朽、英靈不滅，金們同胞當年的配合與協助，我們永難忘懷。我們感念他們的犧牲奉獻，為臺澎金馬創造 70年安定發展的機會，也深刻體認到，臺灣海峽要由「殺戮戰場」變成「和平廣場」，必須以和解取代對抗，用和平來化解戰爭。

我們在緬懷這段歷史的同時，也不免為國家當前的局勢感到憂心。

在民進黨政府治理下，臺灣正面臨「經濟低迷」、「兩岸對峙」與「民主退步」三大危機。臺灣的經濟衰退，競爭力下滑，蔡英文總統卻無視民間疾苦，還說臺灣經濟是20年來最好，這是20年來自我感覺最好的總統；蔡總統不承認「九二共識」，兩岸失去建立27年的互信基礎，雙方關係陷入谷底，陸客大量減少，觀光產業雪上加霜，共軍軍機繞台更成為常態，甚至飛越海峽中線，雙方對立態勢日漸升高；蔡總統上任以來，臺灣與民主的距離也漸行漸遠，國家機器卻屢屢以清算反對黨、破壞獨立機關自主性、限制言論自由、干擾大學自治，甚至以沒收公投、破壞直接民權的方式鞏固政治權力。

70年前，國軍弟兄們以「我死則國生」的偉大情操捍衛中華民國；70年來，兩岸關係一度達到史上最和平繁榮的狀態，沒有人在討論共軍什麼時候會打過來，也沒有人在討論國軍能撐多久。遺憾的是，為了拼選舉，蔡政府毀棄長期以來兩岸和解的基礎，將國家帶入歧途，並以廉價的手段激發民眾恐懼，操弄亡國感。在蔡總統主政下，3年來失去7個邦交國，只剩15個，是開國108年以來的新低，我國國際空間大幅萎縮，主權節節倒退。

3天前蔡總統來古寧頭，這是她擔任三軍統帥3年半來的第一次。我們今天在此紀念這場不被蔡政府重視的戰役，呼籲蔡總統要更珍惜當年國軍將士用生命與鮮血所換來的和平與安定，讓兩岸關係儘速回到正軌，避免衝突對抗而將臺灣帶入險境；讓殺戮永遠走入歷史，讓和平儘快成為永恆。

(中時 )