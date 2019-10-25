今天剛就任主委的石兆瑉從辦公室火速衝出來，一拳就揮向李志鴻，厲聲質問李志鴻在「沖三小？」（李金生攝）

今天剛就任主委的石兆瑉從辦公室火速衝出來，一拳就揮向李志鴻，厲聲質問李志鴻在「沖三小？」（李金生攝）

今天剛就任主委的石兆瑉從辦公室火速衝出來，一拳就揮向李志鴻，厲聲質問李志鴻在「沖三小？」（李金生攝）

2人不斷爭論，現場十分火爆。（李金生攝）

2人不斷爭論，現場十分火爆。（李金生攝）

李志鴻撿拾灑落一地的冥紙後，決定退黨和提告。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部廣場今（25）日上午演出全武行，資深黨員李志鴻不滿主委一職由在去年縣長選舉時，支持對手陣營的「叛徒」石兆瑉接任，憤而到場灑冥紙。石兆瑉認為是詛咒他和石家，火氣沖天揮拳打人。雖然石很快道歉，也坦承不對，但李已到醫院驗傷，決定一告到底。

今天上午9時許，李志鴻帶著一包「二五金」冥紙到縣黨部，隨即在廣場向空中揮灑，紙錢飛落一地，引來路人駐足圍觀。今天剛就任主委的石兆瑉從辦公室火速衝出來，一拳就揮向李志鴻，厲聲質問他在「沖三小？」

李志鴻不甘示弱，高喊：「打人喔！」，石則回嗆「打！」、「打豎仔！」並說他今天才剛就任，李不該來灑冥紙，依照中國人的傳統，這是在詛咒他和石家的作法。李則回嗆難道他不能在公共場所表達自己的意見嗎？

後來，2任金城鎮長的石兆瑉情緒緩和下來，要他趕快收拾後離開，並表示他本來期待與鄉親一起打拚，讓金門的明天更好，但就任第一天就碰到這種不理性的人，感覺遭到對方觸霉頭，因此才有一些過當行為，願意就此向社會大眾道歉，希望大家以後理性溝通、相互包容。

曾參選縣議員的李志鴻則表示，國民黨用一個「叛徒」擔任主委，讓許多黨員都感到不滿，而他只是到公共場所表達自己的立場，卻遭到毆打和辱罵，民主社會怎能允許這種事？

李志鴻當場宣布退出熱愛的國民黨，並親自撿拾灑落一地的冥紙後，趕往醫院驗傷，決定要提告到底，討回一個公道。

(中時 )