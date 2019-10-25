由於市場人士擔憂全球經濟成長將進一步減速，油市需求前景蒙塵，使得國際油價在25日（周五）回跌，終止連續3日漲勢。

布蘭特原油下挫0.36美元或0.6％，報每桶63.31美元。先前因美國原油庫存意外下降，以及石油輸出國家組織（OPEC）傳聞有意擴大減產，使油價連漲3日，周四更勁揚近1％，本周周線漲幅可望逾3％。

美國西德州中級原油下挫0.35美元或0.6％，報每桶55.88美元。美國油價指數前一日躍升0.5％，周線漲幅預料達4％。

(工商 )

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