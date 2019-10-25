周五油價回跌 終止連3日上漲 13:572019/10/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場人士擔憂全球經濟成長將進一步減速，油市需求前景蒙塵，使得國際油價在25日（周五）回跌，終止連續3日漲勢。 布蘭特原油下挫0.36美元或0.6％，報每桶63.31美元。先前因美國原油庫存意外下降，以及石油輸出國家組織（OPEC）傳聞有意擴大減產，使油價連漲3日，周四更勁揚近1％，本周周線漲幅可望逾3％。 美國西德州中級原油下挫0.35美元或0.6％，報每桶55.88美元。美國油價指數前一日躍升0.5％，周線漲幅預料達4％。 (工商 ) #美元 #油價 #原油 #美國 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 限硫令逼近 高硫油價直直落 04:102019/10/21 產業．科技 美香山論壇代表： 中美競爭不存在對抗 19:302019/10/21 兩岸 《商情》買盤進場，支撐周二LME基本金屬期貨多數走升 10:002019/10/23 財經 IEK：明年油價區間落在60～65美元 上半石化景氣保守 15:232019/10/24 財經 美資深外交官：美陸雙方勿自以為是、情緒化對立 15:182019/10/24 兩岸 淨進口降至新低 油價走高 18:532019/10/24 財經 IEK：石化業明年H1展望保守 04:092019/10/25 財經要聞 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 《商情》供給減少疑慮，激勵周四LME期鎳漲逾1.6％ 10:002019/10/25 財經 《國際油價》周四國際原油期貨連三天走揚 10:002019/10/25 財經 國際熱門新聞 慘！偷渡陸客關貨櫃棺 冷凍8,050公里 - 國際 根本大型棺材！貨櫃車39命 外媒驚爆：零下25度活活凍死 - 國際 啥？英使才說未證實...環時稱「陸人慘死 英要負責」 - 國際 選冷凍櫃偷渡？ 關鍵是可避開這檢查 - 國際 王室大震盪！泰王狠開鍘6宮廷官員 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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