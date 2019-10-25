天王周杰倫（周董）上週啟動全新「嘉年華」世界巡迴演唱會，明日將在濟南開唱。許久未出新專輯的周董，日前和五月天阿信合作新歌〈說好不哭〉，累積至今Youtube點擊率突破3400萬人次，五月天今起將在上海舉行6場「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」世界巡迴演唱會，網傳周杰倫擔任今晚嘉賓，重現「周五」組合合唱新歌。此外周董今中午在IG貼文「最近寫的新歌，給你們聽一小段就好」，讓粉絲又驚又喜。
原來是由周董監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，陳奕先執導、斥資超過3億元的電影《叱咤風雲》主題曲搶先曝光，劇中邀請昆淩、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演，周董搶先PO出1分鐘預告片，寫下「電影的男主角們也要剛好是歌手，這真的不容易啊」，並tag「會演會唱」、「叱吒風雲」、「范逸臣」、「柯有倫」。
預告片中可見范逸臣和柯有倫在隧道內舞台上嗨唱「極速狂飆」，台下粉絲激情高舉雙手，重拍節奏搭配電吉他旋律，讓人彷彿飆速其中，此外影片中也出現許多周董畫面，讓粉絲超興奮留言「超期待完整版」、「肯定超炸」、「聽了就想飆車」。
(中時 )
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