一名殘酷的「媽媽」，將家養的2隻貓1狗遺棄在公寓裡，並且沒有提供任何食物。導致她的貓活活餓死，而小狗則依靠啃食「夥伴」腐爛的屍體勉強存活。這位殘忍的女飼主在承認了3項關於動物虐待的指控後，遭判刑18週及禁養寵物15年。

據《太陽報》報導，蒂芙妮(Tiffany Guest)將自己養的兩隻貓雷吉(Reggie)、羅尼(Ronnie)和混種犬隻克雷(Kray) 遺棄在位於凱尼爾沃思(Kenilworth)的公寓中。當警察接獲通報後，赫然發現飢餓的克雷因為沒有食物可以吃，所以把已經死亡多時的同伴—雷尼啃食乾淨。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)人員，拉賽爾(Boris Lasserre)在事後表示，難以想像這些動物是怎麼經歷這些事情，牠們在長久的時間中忍受著痛苦與恐懼。「當貓死在牠面前時，雷尼一定感到極度恐怖」。

警方循線找到了蒂芙妮，就在距離慘案發生1.6公里遠。由於她惡質的虐待使她遭判入獄18週，並且15年內禁止在養寵物。另外蒂芙妮還需要支付此次的訴訟費用與受害者附加費( victim surcharge)共計272英鎊。

(中時電子報)