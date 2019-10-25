日前爆發107年三等消防警察特考沈姓典試委員涉嫌瀆職遭台北地檢署起訴，成立專案小組調查；考選部表示，同時邀請法律學者專家等成立專案小組調查事實證據，將儘速調查完竣，依證據認定事實，並依法研擬後續處理方案，報請考試院會議決定後，據以辦理

考選部強調，一但確認違法，經起訴並判刑確定，予以嚴正適當行政懲處，如解聘、停聘或不得任用。考選部將捍衛國家考試公平公正的決心。將在行政面更嚴格要求協助國家考試所有典試工作人員，務必嚴守秘密，不得徇私舞弊，並強化各試務工作環節之保密機制，違者依法終身不予遴聘並依事證追究其他責任。

考選部表示，此瀆職案考選部已在14日收到起訴書，獲知本案相關詳情，由於涉及考試公正性與公平性，及該類別6百餘位應考人重大權益，除立即蒐集資訊釐清相關案情外，並於23日邀請學者專家召開法律諮詢會議，另將本案案情、調查處理情形及檢討改進意見，提報昨日考試院會議報告。

考選部指出， 這項考試於107年6月9日至10日舉行，8月20日榜示。107年7月起至108年7月間，考選部雖配合台北地檢署要求提供該項考試相關資料，惟108年10月7日起訴沈姓典試委員，並於同年10月14日收到該起訴書前，完全未能獲知本案相關詳情，對何人涉嫌均無所得悉，無從啟動調查。

考選部說，考選部在此案24日提報考試院會議前，就起訴書及調查資訊，邀請學者專家進行法律諮詢，供賡續調查處理參考。另依照昨日考試院長伍錦霖於考試院會議指示，針對應考人涉案資訊與相關證據等，依規定在當天發文請求司法、檢察機關協助提供。考選部同時邀請法律學者專家等成立專案小組，賡續調查事實證據，將儘速調查完竣，依證據認定事實。

考選部強調，為杜絕類似情事，並將以此案為例，邀請內政部、教育部、內政部警政署、中央警察大學等相關機關、學校，對於擔任國家考試各項典試工作，經起訴並判刑確定者，視其身分，分別依教師法、公務人員任用法及相關規定，予以嚴正適當行政懲處，如解聘、停聘或不得任用。

(中時 )