台中國際旅展25日登場，推出國內外旅遊優惠，吸引民眾搶便宜。(林欣儀攝)

搶攻農曆春節旅遊市場，台中國際旅展25日起在台中國際展覽館登場，配合政府推出的秋冬旅遊補助，國內旅遊業者大打泡湯優惠；國外部分，受德威航空推出台中直飛韓國釜山班機影響，5日遊價格下殺萬元不到，是搶便宜的好時機。

台中國際旅展25日開幕、將持續至28日，主辦單位指出，今年共有136家廠商、270個攤位參展，受「韓流」影響，各家業者紛紛推出韓國旅遊超低價格，首爾5日或釜山5日遊含稅價格都是9000元有找。

在國內旅遊方面，配合政府秋冬補助政策，業者也推出優惠價攬客，包括綠島套裝2天1夜行程只要1990元、澎湖3天2夜行3000元有找，此外，也有溫泉業者推出泡湯搭配茶點套票、價格下殺1000元有找。

主辦單位指出，為吸引民眾參觀旅展，今年特別與寵物展、家具展結合，推出1張門票看3場展覽的優惠活動，且旅展現場在展期間推出1100個福袋限量送，逛展填妥摸彩券還有機會抽住宿券，消費滿額並有機會抽機票，盼突破20萬人次觀展人潮。

(中時 )