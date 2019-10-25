國民黨立委、前立法院長王金平今天下午將進行立委生涯最後一次總質詢，並利用總質詢時間發表演說，據悉，王金平將提起陳同佳案、太陽花運動，談到流血與不流血的差異，同時強調「太陽花運動不是我們造成，但是我們收拾乾淨」，港府應嚴肅面對香港反送中議題。

表態參選總統到底的王金平，明確表態將不會續留立法院，本屆會期最後一天的施政總質詢，王金平將壓軸登場，預料將成為告別立院的演說，格外受到外界注目。

知情人士透露，王金平總質詢將從陳同佳案談起，探討司法管轄權問題，並強調司法管轄權等於主權，不能放棄，並以香港反送中與台灣太陽花運動對照，討論流血與不流血間差異。王金平認為，「太陽花運動不是我們造成的，但是我們收拾乾淨的」，現今反送中看不到落幕的契機，港府應該嚴肅面對。

王金平也將以親身經驗談國會文化重要性，他表示，國會文化互相包容尊重，而不是多數領導，多數應傾聽包容少數，因此國會協商制度非常重要，擁有優勢一方不能一昧動用表決，即便協商遭外界批評黑箱作業、密室政治，但這樣的制度不能輕言放棄。

知情人士表示，王金平認為，民進黨在國會擁有過半優勢，動輒以人數優勢輾壓一切，這就是民進黨去年選舉慘敗收場的主因，如今民進黨總統大選民調領先，故態復萌。

(中時 )