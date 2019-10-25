苗栗監理站與縣警察局交通隊24日在竹南地區，擴大辦理白牌車聯合稽查，查獲1輛白牌車、2輛租賃車違法，當場開單舉發。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站與縣警察局交通隊24日在竹南地區，擴大辦理白牌車聯合稽查，查獲1輛白牌車，26歲劉姓駕駛坦承收錢載客，監理站依據《公路法》、《汽車運輸業管理規則》規定，當場掣單舉發，處以10萬元罰鍰，並吊扣劉男駕照及汽車牌照。

苗栗監理站透過事前蒐集民眾檢舉資料，24日埋伏竹南地區，白牌車違規營業出沒地點，針對可疑車牌號碼，通報警方予以攔檢，共攔檢8輛可疑車輛，查獲劉姓男子駕駛白色自小客車，收費載送1名乘客。

劉男面對臨檢態度坦白且從容，供稱收費採喊價方式，載客人從頭份市1間傢俱行，欲前往竹南火車站，1趟酌收200元車資；乘客則表示，坐白牌車比較便宜，所以常會叫車。

由於駕駛與乘客均坦承搭車有收受費用，稽查人員依據《公路法》第77條、《汽車運輸業管理規則》第138條規定，掣單舉發，苗栗監理站站長蘇淑賢指出，自用車輛違法經營計程車客運業，可處10萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得吊扣或吊銷駕照與牌照，且非滿2年不得再請領或考領。

蘇淑賢表示，除了查獲白牌車1輛，也查獲2輛租賃車未填寫汽車出租單，以及越級駕駛情事，一併開單舉發，蘇呼籲民眾，出門應搭乘公共運輸或合法交通工具，搭乘白牌車，若發生交通事故或糾紛，恐無安全保障，監理站將聯合警方持續加強取締，維護民眾搭車安全及合法計程車經營權益。

(中時 )