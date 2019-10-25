外送員日日奔波送餐，除了為了增加自己收入送單量之外，就是希望手中的食物能盡快交給飢腸轆轆的客人。由於常在外四處奔走，意外發生的機率隨之上生，本月初才發生連續外送員送餐意外，想必大家仍歷歷在目，對於外送員意外事件頻繁發生，也有人指出是外送員太愛「搶快」的陋習導致。不過一名熊貓外送員透露背後心酸，他秀出點餐客人備註的12個字，看了相當心寒。

近日在臉書粉專《靠北熊貓》上一名外送員張貼了一張與客人的對話截圖，引起網友公憤。對話中，這名客人寫上「儘速送達，超過時間太久拒領」。強勢的態度語帶脅迫，令熊貓同事都感到無奈與憤怒。原PO在此文提到，「為什麼車禍會多，為什麼路上有熊貓都說會騎很快，也就是有這種客人！」

原PO接著表示，若客人真的拒領的話，他們要先聯絡客服，可能要花上一小時來處理該單，會因此少賺很多單。令他坦言「這個與時間賽跑的行業，不用客人說我們都會盡快送達，但看到這訊息真的會生氣」。

對此，同篇文下的熊貓同事表示，如果客人拒收，那餐點就變成自己了，可以爽賺一頓員工餐，才不會冒著生命危險衝去送餐。「慢慢騎唄，拒收就有免費員工餐可以吃囉」、「這種看到慢慢騎就對了，拒收就拒收」、「謝謝老闆你拒領讓我吃爽爽」、「看到這種直接 不要送了，又賺ㄧ餐」、「他晚點吃不會餓死，你騎快點有可能七天後才能回家」。

外送平台互利了外送員與用戶，彼此之間還是要互相尊重、體諒，一不小心，恐成為下個意外事件的殺人兇手。（圖由讀者提供）

外送員雖然也屬服務業，但沒有他們提供方便服務的話，怎麼能讓用戶不需出門就能享用外食？外送平台互利了外送員與用戶，彼此之間還是要互相尊重、體諒，一不小心，恐成為下個意外事件的殺人兇手。

(中時電子報)