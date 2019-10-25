陳財烈表示，爸爸給他的囑咐便是要做出信用。(中華文化總會提供／王寶兒台北傳真)

陳財烈回憶，「剛開始幫忙，也才11、12歲的年紀，手沒有甚麼力，沒辦法去裁蓆、釘釘子，只能撿一些輕鬆活幫忙，像是磨刀、曬蓆。」(中華文化總會提供／王寶兒台北傳真)

手工榻榻米製作，費時又費力，在日本已大多轉型為機器編織。(中華文化總會提供／王寶兒台北傳真)

陳財烈堅持以台梗9號及11號的稻草作為蓆底材料。(中華文化總會提供／王寶兒台北傳真)

榻榻米是日本獨有的傳統文化，但有一間手工榻榻米店，卻也默默地佇立於台灣一角，裁蓆、丈量、縫製，用一疊疊的稻香榻榻米，堆滿自己的生命。從國小畢業起，便跟著父親學習手工製作榻榻米的師傅陳財烈，回首家業，耿直又坦率，「爸爸說，我們人做工作就是要做信用，東西做的堅固又耐用，別人才肯相信我們的產品。」

位於彰化的森田榻榻米店，自1946年開業，至今已度過73個年頭。陳財烈說，父親在日治時期，跟隨著日本人學習手製榻榻米技術，在台灣光復後，便自行開業，成立了森田榻榻米店，自己自小學畢業後，逐步學習接棒，營業至今。

陳財烈回憶，「剛開始幫忙，也才11、12歲的年紀，手沒有甚麼力，沒辦法去裁蓆、釘釘子，只能撿一些輕鬆活幫忙，像是磨刀、曬蓆，這個工作比較累是要一直蹲著，有時候一蹲就要蹲一天，要出很多力。」

不同於一般社會對傳統父親的印象，陳財烈稱讚，教導他的父親是一位溫柔的老實人，總是耐心的教導他工作上的步驟，「跟爸爸的感情滿好的，我這樣接他的事業做到現在，我想他也會很開心。」

手工榻榻米製作，費時又費力，在日本已大多轉型為機器編織，但陳財烈傳承家業，仍踏實而勤奮的維持手工製作，也堅持以台梗9號及11號的稻草作為蓆底材料，在壓實乾燥後予以裁切，與以台灣燈心草製成的蓆面，一針一線縫製組合成一疊疊帶有稻香的質樸榻榻米。

陳財烈表示，森田榻榻米店擁有兩間店鋪，曾有一間因不堪現實壓力，轉型為錄音帶及唱片專賣店，「但沒想到錄音帶很快就退流行，反而是榻榻米近幾年又比較有人買，我才改回來，現在有兩間榻榻米店。現在沒有人要來學怎麼做榻榻米，我還可以做就繼續做吧，做到沒有人要訂為止。」

中華文化總會今(25)日也頒發了「匠人魂」錦旗，對陳財烈的在地職人精神予以表率，與2017年起所頒發的19位匠人故事，展列於文化總會城南空間NO.1，展期至11月10日。

(中時 )