網路流傳抹黑影片 蔡育輝喊告

選舉白熱化，台南第一選區立委參選人蔡育輝25日召開記者會表示，近日網路流傳1支斷章取義、剪輯而成的影片，將他在議會質詢內容剪輯成他主張一國兩制，已委託律師正式對這位名民眾提出告訴，希望能遏止這種造謠造假的抹黑抹紅歪風。

蔡育輝表示，21日在臉書下營人社團出現一支影片，片頭寫著「一國兩制真的是國民黨要的嗎？」，接下來出現高雄市長韓國瑜說「我強烈支持九二共識」影片，並斷章取義剪輯他在市議會的質詢「這是世界引以為傲的一個典範」，變成「中國人引以為傲的典範」，抺紅他支持一國兩制及一個中國。

蔡育輝說，他在議會質詢原意是「台灣實施民主政治，是中國人的典範」，卻被剪輯「中國人引以為傲的典範」，他做這麼久民意代表，從沒說過一國兩制，他在公開場合也不諱言，中華民國是個主權獨立的國家，現在名字叫台灣。

蔡育輝說，他堅決捍衛中華民國的自由民主、捍衛人民的權益，也支持香港追求民主的精神，肯定香港為跟中華民國一樣擁有真正自由民主所做的努力，但中華民國跟香港是完全不能混為一談。

蔡育輝說，此造謠影片已嚴重打擊其形象，他已提供資料給新營警分局，將對該名網友提出意圖使人不當選及誹謗告訴。新營分局偵查隊長葉景星表示，蔡育輝已提出影片等證據資料，等蔡育輝正式報案，將找時間請他到分局製作筆錄。

(中時 )