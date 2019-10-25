福建省第二十一屆海峽兩岸花卉博覽會將於11月18-24日在漳州花博園舉辦。本屆農博會·花博會以花開兩岸、合作雙贏的宗旨，強調專業化、特色化、市場化。並期望以農業現代化助力脫貸攻堅，突出綠色生態高品質發展。

福建省政府25日上午在福州市舉辦記者會，說明今年進一步深化對台交流合作，既有台灣農業新技術、新品種、新模式的展示推廣，更有兩岸人才、科技、資本、專案的引進與對接，將多方面、全方位推動兩岸融合發展。

花卉展區閩台花卉同場爭豔，有福建全省各地花卉企業，精選水仙花、蘭花、三角梅（九重葛）等近千個花卉品種，1萬多盆(件)花卉進行造景展示。漳浦台灣農民創業園的台灣花卉企業還帶來新研發的近4000盆洋蘭，打造極具視覺衝擊力的花卉景觀。兩岸花卉同場爭奇鬥豔,展示兩岸花卉產業融合成效。

漳州是大陸第一個針對台灣農業的台商國家級投資園區，在大陸29個國家級台商投資區首屈一指。今年農博會．花博會的台灣展區，不只薈萃新產品新技術，也有來自台灣本島的涉農企業參展，也積極邀請在大陸投資的台二代、台三代農業企業參加。

漳州市本身是世界的食用茵罐頭之都，2018年的相關產值就達121億人民幣。不少台商早在廿多年前就前往投資，產品銷往全球，也帶動漳州本土產業發展。

過去廿年，漳州市每年年底舉行的農博會·花博會，吸引海內外業界人士積極參與，累計有1.8萬多家企業參展(其中台灣企業3400多家),簽訂購銷訂單超過294億元人民幣，簽約投資項目446億美元，參觀參展人數超過900萬人次。

這項展會也是國家級展會，慣例由大陸國家農業農村部、國台辦、國家林草局、中國貿促會、中國食品工業協會和福建省人民政府共同主辦，省農業農村廳、林業局、海洋與漁業局、台港澳辦、商務廳、文化和旅遊廳、供銷社、農科院、貿促會，中國食品土畜進出口商會和漳州市人民政府承辦。

(中時 )