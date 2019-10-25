環保署今（25）日在資策會科技服務大樓舉辦「2019環境用藥病媒防治技術交流研討會暨工作坊」，邀請衛生、農業政府代表及國內環境用藥相關領域專家學者10名，就環境用藥及病媒防治等議題，進行實務經驗分享及交流，並邀請澳洲西米德（Westmead）醫院新南威爾斯健康病理學昆蟲醫藥學部門Stephen L. Doggett主任來臺提供國際臭蟲防治新知。

環保署表示，環境用藥多為化學製劑，因直接用於居家環境，對人體暴露風險較高，其妥善管理及安全使用顯得相當重要。對於環境用藥殺蟲劑議題，邀請國立臺灣大學徐爾烈名譽教授、國立高雄大學白秀華教授分別分享殺蟲劑發展及國內地區環境衛生害蟲感藥性檢測結果；而居家環境害蟲包括有害螞蟻、荔枝椿象、臭蟲防治等民生關注議題，邀請國立彰化師範大學教授林宗岐、彰化縣病媒防治商業同業公會許煌龍理事長及澳洲專家進行害蟲生態、防治技術專題分享。此外，在跨部會合作議題部分，亦邀請衛生及農業單位分享相關研究成果。

環保署配合國際趨勢，持續鼓勵業界研發對環境較友善之環境用藥，並輔導業界將「環境管理為主，用藥為輔」的概念落實於病媒防治業務，本次藉由舉辦研討會成果發表及工作坊交流討論，促進產、官、學界互相交流並分享經驗，以期將該項成果納入後續政策推動及產業發展。

(工商 )