台北市長期被網友戲稱為天龍國，但全台所有縣市中，福利最好城市竟然不是台北，而是「金門縣」。金門人享有超多福利，除了每年「三節配酒」之外，還提供各種補助金，並提供免費的營養午餐，甚至連高中女生打子宮頸癌疫苗的費用也由政府買單，難怪那麼多人搶著要當金門人！

據《聯合報》報導，金門縣最特殊的福利就是年滿20歲的縣民「三節配酒」，但非免費贈送，而是每人能用優惠價購買「高粱酒」，這讓不少精打細算的人，會先以優惠價買酒，再轉手賣出，從中賺取差額。

全台福利最好城市竟然不是台北，而是「金門縣」。（圖／達志影像）

而在金門讀書的好康也超多！從幼稚園到國中，學餐費通通免錢。到了高中和大學，還提供不同的金額的就學及交通補助，連到金門讀書的外地人也可享有就學補助。此外，政府也提供驚人的交通福利，搭飛機享7折優惠，搭船或公車則是免費。

為了提升生育率，政府也祭出各項生育補助津貼，例如：單胞胎可領2萬，雙胞胎6萬等。福利好到讓其他縣市的人超羨慕！最後，金門人看病只需付20元掛號費或是免掛號費，讓外縣市的人都驚呆了！要知道平常看病大概都會被收150元到250元不等的掛號費呢！

不過，由於太多人為了獲取好康而將戶籍遷到金門，卻不住在當地，因此許多福利都設限只有真正住在當地的人才能享受，若是幽靈人口的話，可能就沒辦法使用。

(中時電子報)